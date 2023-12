Caern participa de Mutirão de Renegociação de Débitos em Mossoró. O mutirão será realizado na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no Centro, nesta terça-feira (5) e quarta-feira (6). A Van da Caern móvel estará no local para que os consumidores possam renegociar dívidas com a Companhia, bem como realizar outros serviços. Para ser atendido no Caern Movel basta levar a conta de água e documentos pessoais.

A van da Caern estará nesta terça-feira (5) e quarta-feira (6), na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na rua Alfredo Fernandes, 292, Centro, em Mossoró. O objetivo principal é renegociar dívidas com a Companhia.

Além da renegociação, todos os serviços comerciais estarão disponíveis para quem desejar realizar outros tipos de atendimentos.

O Mutirão é uma iniciativa do Procon Estadual em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, com atendimento das 10h às 16h. Já a Caern terá horário estendido das 8h às 17h, durante o evento.

Para ser atendido no Caern Movel basta levar a conta de água e documentos pessoais. No caso de troca de titularidade, se for inquilino é necessário que o mesmo tenha em mãos, além dos documentos pessoais, a conta de água e a cópia do contrato de aluguel.

Já para os proprietários que querem fazer troca de titularidade é necessária a escritura do imóvel.