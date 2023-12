Impasse entre o governo do RN e Cooperativas médicas geram paralisação de cirurgias no HRTM

Sem repasse dos plantões há oito meses, as cirurgias eletivas, ortopédicas e neurológicas estão suspensas no Hospital Regional Tarcísio Maia nesta segunda-feira (04), devido a um impasse entre o governo do estado e categoria de médicos prestadores de serviços no Hospital. O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), que confirmou o atraso no repasse e disse que o governo segue em negociação com a categoria. “Há um contrato para a realização de cirurgias, que está rigorosamente em dia, e outro do plantão de anestesiologia, este sim que está com atraso. A gestão está ciente da sinalização de paralisação e a dialoga com a empresa, visto que o contrato para realização de cirurgias está em dia”, afirma a assessoria da pasta.