Detran lança registro e emplacamento digital para veículos 0km

Os proprietários de veículo zero-quilômetro contam com uma facilidade e agora podem fazer o primeiro emplacamento de maneira 100% Digital, na comodidade da sua casa por meio do próprio celular ou do computador. A direção-geral do Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) anunciou que a inovação começa nesta segunda-feira (04).



A novidade vai facilitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e a liberação para confecção das placas veiculares. “Agora vai ficar muito mais fácil emplacar um veículo no Rio Grande do Norte. Estamos oferecendo ao cidadão a chance de fazer tudo de casa, sem precisar se dirigir ao Detran, evitando seus custos com deslocamento e diminuindo o tempo de espera”, explicou o diretor-geral do Detran, Jonielson Oliveira.



Neste primeiro momento, o novo serviço está disponível apenas para pessoas físicas. Somente este ano, até agora, foram 64.715 novos registros de veículos no Rio Grande do Norte, segundo dados levantados pelo Detran. Nesse quantitativo, o maior volume ficou com os automóveis, com 21.445 novos emplacamentos e 20.944 motocicletas.



Para ter acesso ao primeiro registro de veículo pelo Portal de serviços do Detran-RN, é necessário fazer login no Portal inserindo CPF e senha, depois clique em Veículo / Primeiro Emplacamento / Abrir processo de Primeiro Emplacamento. Informe os dados solicitados, preenchendo o número documento do proprietário, chassi do veículo e chave de acesso da nota fiscal, após isso selecione a categoria do Veículo e clique em “Avançar”.



Na tela seguinte, será necessário fazer a atualização cadastral e anexar, em formato pdf, um documento de identificação pessoal com foto, um comprovante de residência e a nota fiscal do veículo, clique em “Prosseguir”. Depois disso, confira e confirme os dados, clique em “Gerar Processo”. O usuário receberá um e-mail de confirmação com orientações para pagamento dos débitos referente ao processo. Lembrando que para a finalização do processo é necessário quitar a taxa de Registro de Veículos e, pelo menos, a primeira Cota do IPVA.



Para acessar os dados do Veículo e Débitos, acesse o ícone “Meus Veículos” e realize o pagamento dos débitos. Após a baixa dos pagamentos, chegará um e-mail com o aviso de conclusão da Auditoria. Com o processo já Auditado, acesse o Portal do Detran, na opção “Veículo > Meus Veículos”, e clique no botão de “Emissão de CRV e Código de Segurança”. O proprietário poderá salvar o documento e imprimir. É importante lembrar que o código de segurança ficará disponível apenas por 24 horas após a emissão.



Com o CRV emitido, o proprietário pode se dirigir a uma empresa emplacadora credenciada ao Detran de sua preferência. O pagamento é feito diretamente na empresa escolhida. A listagem completa das empresas está disponível em: http://www.detran.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=205746.



A taxa para serviço de primeiro Registro de Veículos custa R$100 para veículos sem financiamento, já para os veículos financiados o valor fica R$154.