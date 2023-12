ALRN terá sessão solene alusiva ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. A sessão, proposição conjunta dos deputados Adjuto Dias (MDB) e Terezinha Maia (PL), será realizada nesta terça-feira (5), a partir das 14h. Na ocasião, serão homenageados pelos parlamentares profissionais e entidades que atuam na área em Natal e no interior do Estado.

Por proposição conjunta dos deputados Adjuto Dias (MDB) e Terezinha Maia (PL), a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realiza nesta terça-feira (5), a partir das 14h, uma sessão solene alusiva ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS.

Durante a sessão, serão homenageados pelos parlamentares profissionais e entidades que atuam na área em Natal e no interior do Estado: os hospitais Giselda Trigueiro e Rafael Fernandes; os Serviços de Assistência Especializada em AIDS de Natal, Caicó e São Gonçalo do Amarante; o diretor do LAIS/UFRN Ricardo Valentim; a secretária estadual de Saúde Lyane Ramalho Cortez; a secretária municipal de Assistência Social Ana Valda Galvão; a secretária municipal de Segurança e Defesa Social Sheila Freitas; e a secretária adjunta municipal de Saúde Rayanne Araújo Costa.

Em 27 de outubro de 1988, a Assembleia Geral da ONU e a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituíram o 1º de dezembro como data comemorativa, cinco anos após a descoberta do vírus causador da doença (HIV – vírus da imunodeficiência humana).

A iniciativa se consolidou e até hoje a data é marcada por uma campanha global que busca combater o preconceito, a desinformação e o estigma que ainda perduram em torno da doença.

A solenidade acontece no plenário Clóvis Motta e é aberta à sociedade.