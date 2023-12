MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/12/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Fim do impasse: Médicos voltam com cirurgias no Tarcísio Maia

Canal da avenida Felipe Camarão recebe mutirão do programa Mossoró Limpa

Profissionais de educação de Mossoró podem se inscrever em seleção até sexta

Diocese divulga ampla programação da Festa de Santa Luzia durante a semana

Falta de água motiva protestos de moradores do Parque Universitário

ESTADO

Detran lança registro e emplacamento digital para veículos 0km

Moradores e salineiros se unem para tapar buracos da RN-012 em Grossos

Governadora divulga calendário de pagamento do 13º dos servidores do RN e sindicatos avaliam possibilidade de acionar Justiça

Deputados voltam a debater manutenção do ICMS em 20% para o Estado do RN não ter prejuízo com a nova legislação nacional

POLÍCIA

Polícia procura suspeito de homicídios praticados em Umarizal e Viçosa

NACIONAL

Desastre em Maceió: Solo volta a afundar e relatório aponta que Braskem não cumpriu exigências de fechar mina, segundo aponta Relatório da Agência Nacional de Mineração

Senado vota PL que prevê reajuste anual de serviços prestados ao SUS

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostra que o Brasileiro piorou em matemática, leitura e ciências, ficando entre os 20 piores do mundo após a pandemia