Prefeito Allyson Bezerra lança 2ª fase do programa "Mossoró Realiza" nesta sexta-feira, 08

A Prefeitura Municipal de Mossoró realizará na próxima sexta-feira (8), a partir das 16h, o lançamento da segunda fase do programa “Mossoró Realiza”. O evento acontecerá na rua Benício Filho, bairro Alto de São Manoel.



Na segunda etapa do programa, serão anunciadas cerca de 20 obras na cidade e zona rural de Mossoró, envolvendo as áreas da educação, infraestrutura e mobilidade urbana. As obras contemplam diversos bairros e comunidades rurais.



“Será mais um grande momento para apresentar à população obras que beneficiarão o povo de Mossoró. É investimento, é benefício chegando para o nosso povo”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra.



“Mossoró Realiza”



O “Mossoró Realiza” é o maior programa de metas e investimentos da história de Mossoró. Só na primeira fase foram anunciados mais de R$ 63 milhões de investimentos em obras de asfalto em ruas e avenidas da cidade; construção de 10 Unidades Básicas de Saúde rurais; construção de Centro Comercial e Memorial Covid-19.