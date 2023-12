SMS convoca imunocomprometidos e idosos para dose de reforço contra a Covid-19

O município de Mossoró segue uma recomendação do Ministério da Saúde. Segundo nota técnica, a medida se dá diante da situação epidemiológica do país com relação às novas variantes da Ômicron e suas sub-variantes. Por isso, a necessidade de prevenção e controle da Covid-19 com a dose de reforço. idosos e imunocomprometidos acima de 12 anos devem procurar uma UBS para se imunizar contra a doença e seus agravos.

A Prefeitura de Mossoró imuniza idosos e imunocomprometidos acima de 12 anos com a dose de reforço da Covid-19 para quem se imununizou há pelo menos 6 meses com a vacina bivalente. A população encaixada nos referidos públicos pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para se imunizar contra a doença e seus agravos.



O município de Mossoró segue uma recomendação do Ministério da Saúde. Segundo nota técnica, a medida se dá diante da situação epidemiológica do país com relação às novas variantes da Ômicron e suas sub-variantes. Por isso, a necessidade de prevenção e controle da Covid-19 com a dose de reforço.



“É importante que as pessoas mantenham o esquema vacinal completo. Orientamos que os públicos mencionados na recomendação do Ministério da Saúde verifiquem o cartão de vacinas para saber se está no momento de receber a dose de reforço da Covid-19”, informou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.



Conforme o Ministério da Saúde, embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha declarado que a Covid-19 não é mais uma emergência em saúde pública de importância internacional, a doença continua circulando. No Brasil e no mundo, o SARS-Cov-2, passou a ser um problema de saúde pública contínuo e precisa ser monitorado constantemente.



Em Mossoró, a vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.