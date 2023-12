CAERN promete concluir manutenção do Poço 31 quinta-feira; 6 bairros estão sem água na região

Para a execução do serviço, será necessário suspender o abastecimento para os bairros Nova Mossoró, Distrito industrial, Estrada da Raíz (Loteamentos Jardins, Arizona, Isla Verde e Royal Ville Residense), Santa Delmira, Redenção e Conjunto Wilson Rosado. De acordo com a Companhia, a manutenção deve ser concluída nesta quinta-feira (7), quando o poço P-31 será religado. Após a reativação, o fornecimento de água é retomado de forma gradativa e normalizado num prazo de até 48 horas, obedecendo o cronograma de abastecimento.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) vai realizar nesta quarta-feira (6) uma manutenção emergencial no Poço P-31, em Mossoró, que apresentou falha mecânica nesta terça (5).

Para a execução do serviço, será necessário suspender o abastecimento para os bairros Nova Mossoró, Distrito industrial, Estrada da Raíz (Loteamentos Jardins, Arizona, Isla Verde e Royal Ville Residense), Santa Delmira, Redenção e Conjunto Wilson Rosado.



De acordo com a Companhia, a manutenção deve ser concluída nesta quinta-feira (7), quando o poço P-31 será religado. Após a reativação, o fornecimento de água é retomado de forma gradativa e normalizado num prazo de até 48 horas, obedecendo o cronograma de abastecimento.