Presidente da CDH da OAB diz que aporofobia contribui com a desigualdade social

Em um pronunciamento na Câmara Municipal de Mossoró nesta quarta-feira (6), o advogado Dr. Diego Tobias, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Mossoró, destacou a relevância do Dia Internacional dos Direitos Humanos, promovendo reflexões sobre questões que permeiam a sociedade contemporânea.

O advogado iniciou seu discurso abordando o conceito de Aporofobia, um fenômeno relacionado à aversão ou hostilidade dirigida às pessoas pobres. Dr. Diego Tobias enfatizou a importância de compreender e combater essa forma de discriminação, que muitas vezes passa despercebida, mas que contribui para a perpetuação de desigualdades sociais.

Diego Tobias também aproveitou a oportunidade para apelar à Câmara Municipal de Mossoró, propondo a realização de uma sessão solene dedicada aos direitos humanos. Ele argumentou que tal iniciativa permitiria uma profunda reflexão sobre as desigualdades sociais existentes na cidade e ofereceria homenagens a indivíduos engajados na defesa dessa causa fundamental.

"Que a câmara aprove no seu calendário uma sessão solene sobre os direitos humanos visando refletir sobre as desigualdades sociais e homenagear pessoas que defendem essa bandeira em nossa cidade", ressaltou o advogado.

Diego Tobias encerrou seu pronunciamento reafirmando o compromisso da Comissão de Direitos Humanos da OAB Mossoró em promover ações efetivas para a garantia e promoção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Ele instigou a comunidade a se unir nesse esforço coletivo, visando construir um ambiente onde a dignidade e os direitos humanos sejam respeitados e protegidos.