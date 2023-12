Veja quem são os ganhadores do quarto sorteio do “Nota Mossoró”. O sorteio foi realizado no dia 29 de novembro. Ao todo, cinco pessoas foram sorteadas com prêmios de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3,5 mil, respectivamente. O contemplado com o prêmio de R$ 10 mil foi Anderson Wagner Alves de Menezes. Já o prêmio de R$ 5 mil foi para Maria do Socorro Ferreira. Os prêmios de R$ 3,5 mil saíram para Raquel Carlos da Rocha, Suzany Morais Tavares e Antonio Rodrigues Carneiro Neto. A cerimônia de entrega da premiação acontecerá no próximo dia 18, no palco instalado na Estação das Artes Elizeu Ventania, durante a programação do “Estação Natal”. A solenidade ocorrerá a partir das 19 horas.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), divulgou no Diário Oficial de Mossoró (DOM), edição desta terça-feira (5), os ganhadores no quarto sorteio do programa “Nota Mossoró”, realizado no último dia 29 de novembro. Ao todo, cinco pessoas foram sorteadas com prêmios de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3,5 mil, respectivamente.

O contemplado com o prêmio de R$ 10 mil foi Anderson Wagner Alves de Menezes. Já o prêmio de R$ 5 mil foi para Maria do Socorro Ferreira. Os prêmios de R$ 3,5 mil saíram para Raquel Carlos da Rocha, Suzany Morais Tavares e Antonio Rodrigues Carneiro Neto.

A cerimônia de entrega da premiação acontecerá no próximo dia 18 (segunda-feira), no palco instalado na Estação das Artes Elizeu Ventania, durante a programação do “Estação Natal”. A solenidade ocorrerá a partir das 19 horas.

Este ano, o programa de incentivo à emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) distribuiu R$ 100 mil. São R$ 25 mil em prêmios a cada sorteio.

O programa foi lançado em março deste ano. O primeiro sorteio ocorreu em maio. Já o segundo em julho e o terceiro no último mês de setembro. Cada etapa do programa de incentivo à cidadania fiscal contemplou cinco ganhadores.

O cadastro no programa pode ser realizado através do endereço eletrônico nota.mossoro.rn.gov.br. Mossoró foi a primeira cidade do Rio Grande do Norte a lançar um programa de incentivo à emissão de nota fiscal e premiação de consumidores.

Para participar do programa, os cidadãos devem efetuar compra no comércio e cadastrar o CPF na nota fiscal. Após isso, deve cadastrar-se no site do programa e assim acompanhar os sorteios. A cada R$ 30 gastos em serviços, cada participante ganha um cupom.

CALENDÁRIO 2024

A Prefeitura de Mossoró divulgou o cronograma e valores dos sorteios da premiação do programa “Nota Mossoró”, para o exercício de 2024. O primeiro sorteio do “Nota Mossoró” em 2024 acontecerá no dia 24 de janeiro.

Já o segundo está marcado para ocorrer no dia 20 de março. O terceiro em 29 de maio. O quarto em 24 de julho. O quinto sorteio está previsto para 18 de setembro e, por fim, o sexto e último sorteio do ano do programa ocorrerá em 27 de novembro.

CONTEMPLADOS DO 4º SORTEIO DO PROGRAMA NOTA MOSSORÓ

1º PRÊMIO (R$ 10 mil) – Anderson Wagner Alves de Menezes

2º PRÊMIO (R$ 5 mil) – Maria do Socorro Ferreira

3º PRÊMIO (R$ 3,5 mil) – Raquel Carlos da Rocha

4º PRÊMIO (R$ 3,5 mil) – Suzany Morais Tavares

5º PRÊMIO (R$ 3,5 mil) – Antonio Rodrigues Carneiro Neto

DATA DOS SORTEIOS DO “NOTA MOSSORÓ” EM 2024

1º SORTEIO: 24 de janeiro (período de apuração: 1°.11.2023 a 31.12.2023)

2º SORTEIO: 20 de março (período de apuração: 1°. 1°.2024 a 29.2.2024)

3º SORTEIO: 29 de maio (período de apuração: 1°.3.2024 a 30.4.2024)

4º SORTEIO: 24 de julho (período de apuração: 1°.5.2024 a 30.5.2024)

5º SORTEIO: 18 de setembro (período de apuração: 1°.7.2024 a 31.8.2024)

6º SORTEIO: 27 de novembro (período de apuração: 1°.9.2024 a 31.10.2024)