Após acordo com o governo do estado, Médicos voltam com cirurgias no HRTM

Após audiência realizada na tarde desta quarta-feira (06), entre o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), a cooperativa médica dos Anestesiologistas, Secretaria do Estado da Saúde Pública (Sesap) e o Hospital Regional Tarcísio Maia, as cirurgias eletivas voltaram a ser feitas na unidade.



O pagamento dos plantões atrasados já havia sido reivindicado pelos anestesiologistas na semana passada. Na sexta-feira (1) a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), disse através de nota que o repasse dos recursos seria feito ainda no dia 1º de dezembro.



Procurada novamente pelo Portal Mossoró Hoje, nesta terça-feira (5), a Sesap esclareceu que os procedimentos cirúrgicos na unidade estavam acontecendo normalmente e que o pagamento das empresas que prestam este tipo de serviço estava em dia.



Com o acordo feito hoje, a paralisação foi suspensa e os procedimentos volta a acontecer na unidade. “Vamos nos reunir novamente em janeiro, para que o estado apresente um cronograma de pagamento e essa situação não ocorra mais”, explicou o promotor.