MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/12/2023

MOSSORÓ

MPRN recomenda que Prefeitura de Mossoró cobre quem tem dívida de IPTU

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, Secretaria de saúde de Mossoró convoca imunocomprometidos e idosos para dose de reforço contra a Covid-19

Prefeitura e Tiro de Guerra realizam entrega de cestas básicas na zona rural de Mossoró

Avenida Leste Oeste, no trecho Cobal-Rio Branco, recebe recapeamento asfáltico

Ufersa é contemplada com 5,5 milhões de emendas impositivas e 41 códigos de vagas para professores

Presidente da Comissão de Direito Humanos da OAB diz que aporofobia contribui com a perpetuação das desigualdades sociais

ESTADO

Em Relatório, Tribunal Regional Eleitoral do RN aponta que a PRF atrasou eleitores de Campo Grande no Segundo Turno das eleições presidenciais

Com mediação do Ministério Público, Governo do Estado e Anestesiologistas de Mossoró entram em acordo; Clínicos aguardam negociação

Votação do ICMS pela Assembleia Legislativa do RN é adiada por falta de quórum

Governo do estado e Caern assinam termo de compromisso para investir R$ 35 milhões em esgotamento sanitário em Caico

Caixa e Governo do Estado divulgam às 11 horas desta quinta-feira os próximos passos do Minha Casa Minha vida no RN

Justiça de Areia Branca muda entendimento de novo e Sael Melo volta ao cargo de prefeito de Porto do Mangue mais uma vez

POLÍCIA

Confronto termina com a morte de dois suspeitos de homicídios, em Luís Gomes

Júri condena réu conhecido por "B. Assassino" a 33 anos de prisão

Adolescente de 14 anos morre no CEDUC, em Mossoró, vítima de choque elétrico; ele estava recolhido por ordem judicial por ter tentado matar os pais

Aposentado conta como começou o incêndio que destruiu sua casa, em Mossoró, e amigos e familiares fazem vaquinha para ajuda-lo

Polícia Militar registra homicídio no bairro Aeroporto II, em Mossoró

NACIONAL

Maceió: MPF aguarda conclusão de investigação da PF sobre afundamento da mina 18 da Braskem, tirando de suas casas cerca de 55 mil pessoas de 2018 a 2023

Banco do Nordeste confirma realização de concurso público para provimento de 500 vagas

Navio-sonda da Petrobras sai do RJ com destino ao litoral RN para iniciar perfuração do poço no campo de Pitu Norte

Presidente da Petrobras diz que Petróleo ainda vai ser usado pelas próximas quatro décadas e que a meta da companhia é investir 3,1 bilhões de dólares até 2028 na Margem Equatorial