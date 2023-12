Adolescente morre após sofrer descarga elétrica no Centro de Assistência Sócio-Educativo de Mossoró. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (6). Segundo nota emitida pela Fundase, o menor, de apenas 14 anos, teria sofrido a descarga após desmontar o ventilador que estava no alojamento e tentar usar a fiação para queimar um pedaço de papel. A informação teria sido repassada por colegas que estavam no local. O jovem estava na unidade há cerca de uma semana, cumprindo medida socioeducativa no local, após tentar contra a vida dos pais, em Pau dos Ferros.