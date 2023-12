Governo Federal destina R$ 105 milhões para a saúde do RN

A verba foi autorizada pelo Ministério da Saúde a partir de um estudo apresentado pela Sesap para a necessidade de aporte financeiro aos serviços de média e alta complexidade do estado. Este repasse de R$ 105 milhões se soma ao aporte feito recentemente pelo Ministério da Saúde de R$ 97,7 milhões para o RN, dos quais R$ 85,7 milhões foram destinados para 98 municípios potiguares, valor que foi incluído também como incremento do teto de média e alta complexidade.

A saúde pública do Rio Grande do Norte recebe esta semana um novo aporte financeiro do Governo Federal. A portaria do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (7), garante um repasse de R$ 105 milhões ao Governo do Estado.





Os recursos serão destinados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) ao pagamento de fornecedores, garantindo o funcionamento dos serviços hospitalares em todo o estado. "Agradecemos ao Governo Federal, na figura do presidente Lula, e ao Ministério da Saúde, nas pessoas da ministra Nísia Trindade e do secretário-executivo Swedenberger Barbosa, pela sensibilidade e atenção com o Rio Grande do Norte, garantindo recursos para o funcionamento do SUS no nosso estado. Este era um pleito em que vínhamos trabalhando há muito tempo", afirmou a governadora Fátima Bezerra.





A verba foi autorizada pelo Ministério da Saúde a partir de um estudo apresentado pela Sesap para a necessidade de aporte financeiro aos serviços de média e alta complexidade do estado. "Toda a equipe da Sesap trabalhou para estruturar essa proposta e mostrar que a expansão recente de serviços requisita mais financiamento. Agora vamos trabalhar para direcionar os recursos para realizar os pagamentos aos fornecedores, focando em cooperativas, serviços terceirizados, medicamentos, gêneros alimentícios e outros pontos essenciais", destacou a secretária de Estado da Saúde Pública, Lyane Ramalho.





Este repasse de R$ 105 milhões se soma ao aporte feito recentemente pelo Ministério da Saúde de R$ 97,7 milhões para o RN, dos quais R$ 85,7 milhões foram destinados para 98 municípios potiguares, valor que foi incluído também como incremento do teto de média e alta complexidade.