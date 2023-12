Deputada Isolda pede mais ronda policial nas ruas de Mossoró

Isolda destacou a importância do aumento da vigilância e da realização de rondas policiais regularmente. "Além de garantir às comunidades o apoio e atendimento a possíveis ocorrências, auxilia efetivamente na prevenção de outros acontecimentos e demonstra a preocupação e atenção dispensadas pela gestão pública com os cidadãos e cidadãs", disse Isolda Dantas

Devido às constantes ocorrências policiais, a deputada Isolda Dantas (PT) encaminhou pleito para reforço da segurança pública em Mossoró. Em requerimento para a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), a parlamentar solicitou a ação para o bairro Costa e Silva.

"Destaco a preocupação das moradoras do referido bairro com relação ao aumento das ações criminosas. Devido aos constantes crimes, é importante intensificar o patrulhamento e manter o policiamento militar para ampliar as rondas e a sensação de segurança", ressaltou a parlamentar.

Isolda destacou a importância do aumento da vigilância e da realização de rondas policiais regularmente. "Além de garantir às comunidades o apoio e atendimento a possíveis ocorrências, auxilia efetivamente na prevenção de outros acontecimentos e demonstra a preocupação e atenção dispensadas pela gestão pública com os cidadãos e cidadãs", disse.