O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, realizou na noite desta quarta e quinta-feira (6 e 7), confraternização com os servidores terceirizados do município. Um momento histórico da gestão, que acontece pelo terceiro ano consecutivo.



Allyson esteve durante as duas noites de festa, que aconteceu no prédio da Assufersa (Associação dos Servidores da Universidade Federal Rural do Semi-Árido), se confraternizando com os colaboradores que atuam em todas as secretarias municipais.



“Falar das confraternizações dos terceirizados, é falar de todos os servidores valorizados, já é o segundo ano consecutivo que eu venho e cada ano que passa evolui mais. O prefeito Allyson está de parabéns, essa confraternização mostra que o nosso trabalho vale a pena e está uma evolução muito grande, que venha outros anos seguidos,” disse Jefferson Fernandes, Cozinheiro do CRAS das Barrocas.



Os servidores que participaram fazem parte das secretarias, entre eles estão garis, motoristas, merendeiras, ASGs, recepcionistas, jardineiros e demais funções.



A confraternização também contou com música ao vivo, além de sorteio de brindes e a presença dos secretários municipais.



O gestor agradeceu os servidores pelo trabalho, compromisso e dedicação ao povo de Mossoró, durante todo o ano de 2023. O atual cenário é bem diferente do que esses servidores vivenciaram em gestões anteriores com meses de salários atrasados. Todos os terceirizados já receberam o salário em suas contas.



“Esse é um importante momento, uma ação inédita que nós temos a oportunidade de proporcionar aos nossos servidores, que estão conosco nessa missão de transformar Mossoró e cuidar do nosso povo. Um momento para agradecer pessoalmente a cada um, poder abraçar e dizer o quanto eles são importantes para nós. Estou muito feliz, recebi muito carinho que sem dúvidas vai nos dar força para continuarmos juntos trabalhando por Mossoró,” disse o prefeito Allyson.