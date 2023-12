O pagamento do 13º salário antecipado contempla servidores efetivos que fazem aniversário neste mês de dezembro e ainda os demais colaboradores. A medida mostra o compromisso da administração pública municipal com a política de valorização dos servidores. “O servidor de Mossoró pela primeira vez na história recebe o 13º de forma muito antecipada, já tendo recebido o salário do mês de novembro. O pagamento dos nossos servidores é prioridade da nossa gestão, é mais uma demonstração do compromisso e respeito para com aqueles que tanto se dedicam por Mossoró”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.

A Prefeitura de Mossoró realizou nesta sexta-feira (8) o pagamento antecipado do 13º salário de todos os servidores do Município. Ao todo, são R$ 6.164.008,57 (seis milhões, cento e sessenta e quatro mil, oito reais e cinquenta e sete centavos) investidos no funcionalismo público.



O pagamento do 13º salário antecipado contempla servidores efetivos que fazem aniversário neste mês de dezembro e ainda os demais colaboradores.



A medida mostra o compromisso da administração pública municipal com a política de valorização dos servidores.



“O servidor de Mossoró pela primeira vez na história recebe o 13º de forma muito antecipada, já tendo recebido o salário do mês de novembro. O pagamento dos nossos servidores é prioridade da nossa gestão, é mais uma demonstração do compromisso e respeito para com aqueles que tanto se dedicam por Mossoró”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.



A antecipação do 13º salário dos servidores promove um importante incremento na economia de Mossoró, movimentando segmentos diversos que compõem a cidade. “Esse montante é importante porque circula agora no comércio local, em muitos mercados, circula no centro da nossa cidade, no shopping. É mais uma oportunidade para dizer ao povo de Mossoró que a gente continua trabalhando para transformar a nossa cidade e a vida do nosso povo”, destacou o gestor.