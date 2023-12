Allyson anuncia investimento de R$ 164,5 milhões na 2ª Fase do Mossoró Realiza

As principais obras desta fase do Mossoró Realiza é a duplicação das pontes de acesso ao Grande Alto São Manoel, orçado em R$ 11,9 milhões; calçamento com piso intertravado de diversas ruas, orçado em R$ 58,7 milhões; 8km de rodovia interligando as BRs 110 e 304, orçada em 67,8 milhões, entre outras obras nas áreas de esportes, lazer, saúde, abastecimento e Educação.