Descubra como converter áudios em textos escritos em poucos instantes

Aprenda a converter áudios em textos escritos

O constante avanço da tecnologia trouxe ao dia a dia das pessoas muitas ferramentas que podem facilitar a vida cotidiana, uma delas é o conversor de áudio para texto. Um conversor de áudio transforma um arquivo de áudio em um texto escrito e é extremamente útil para realizar tarefas como escritas de roteiros, trabalhos e até mesmo livros. Antigamente até existiam ferramentas capazes de fazer este tipo de transcrição, mas todas elas enfrentavam problemas ao reconhecer palavras e termos regionais.

O avanço da tecnologia trouxe as IAs para o mercado de transcrição, isto fez com que elas se tornassem mais capazes de realizar escritas mais longas, complexas e completas. Claro que não é toda ferramenta de transcrição da áudio para texto que oferece um sistema com IAs, portanto você precisa procurar pro sites como o Transkriptor para realizar esta tarefa. O Transkriptor é a melhor ferramenta de conversão de áudio da atualidade, o site oferece suporte a mais de 40 idiomas diferentes e é capaz de realizar transcrições gratuitamente.

Antes de conhecer a ferramenta e entender como utiliza-la é essencial que você descubra algumas informações sobre a plataforma e as formas de uso para estas transcrições. Ter ao lado uma boa ferramenta de transcrever áudio para texto é de fato muito útil, principalmente na atualidade em que ferramentas de boa qualidade são capazes de transcrever textos complexos sem dificuldades.

Por qual motivo as transcrições de áudio para texto levaram tanto tempo para se tornarem perfeitas?





Antigamente a tecnologia não era avançada o bastante para oferecer aos usuários uma transcrição de arquivos de áudio em textos escritos de boa qualidade. Isto acontece pela estrutura da fonética dos idiomas, por mais que possa parecer algo simples de ser feito por uma pessoa, a transcrição exige a identificação de fonemas dentro de uma ferramenta online. Antes das Inteligências artificiais entrarem no mercado, os sites dependiam de bases de informações de fonemas limitadas, o que impedia o bom funcionamento das transcrições.

Hoje em dia as tecnologias que envolve IAs estão presentes em muitas ferramentas e recursos diferentes, sem contar que elas são capazes de realizar tarefas mais complexas e repleta de etapas. A transcrição se tornou possível pelo fato da Inteligência Artificial ser capaz de aprender novos fonemas, entender sotaques e até mesmo compreender a estrutura frasal utilizada pelo falante. De fato foi necessário tempo e melhorias na tecnologia para ser possível conseguir transcrições de áudio para textos de boa qualidade.

Atualmente existem sites que ainda utilizam do modelo antigo de base de dados para transcrição de textos, geralmente estas plataformas não são capazes de oferecer uma experiência agradável para os usuários. Caso você precise de uma ferramenta para transcrever áudios, o ideal é que opte por sites como Transkriptor que oferecem transcrições com uso de IAs muito capacitadas que te entregam o texto escrito com mais qualidade e velocidade.

Quais são as formas mais comuns de utilizar as ferramentas de transcrição de áudio?

Quem nunca utilizou uma ferramenta para transcrever um áudio para texto escrito deve ter algumas dúvidas sobre as aplicações práticas da ferramenta no dia a dia. Existem inúmeras funções que você pode atribuir para estas ferramentas, mas em geral estas funções estão associadas em tornar mais rápido o processo de escrita. Existem muitas aplicações práticas para uso desta ferramenta, elas sempre estarão aliadas com as suas tarefas diárias e ocupações que exigem escrita de textos.

Por exemplo, se você é estudante, a ferramenta de transcrição de áudio pode te ajudar a registrar ideias durante o processo de Brainstorming facilitando a continuidade do surgimento de novas ideias, outra forma comum de utilizar a ferramenta de transcrição é para realizar a escrita de conteúdos longos. Como um exemplo, os trabalhos de fim de curso, os famosos TCCs, podem ser escritos com mais velocidade e praticidade te dando mais tempo para fazer uma pesquisa ainda mais extensa e completa.

Mesmo que a tecnologia tenha avançado bastante é importante ressaltar que as IAs ainda estão no processo inicial de uso dentro do mercado de transcrições, portanto é essencial que você dê uma lida nos conteúdos transcritos para garantir que o conteúdo é de boa qualidade. Aliás, também é importante verificar as transcrições feitas por um simples fator, os ruídos ao redor de gravação, ruídos podem ser identificados como fonemas e atrapalham na transcrição do áudio para texto, tente gravar áudios para transcrever em locais silenciosos, se não for possível realizar isto verifique com calma tudo que foi transcrito.

Como usar o Transkriptor no meu dia a dia?





Como você pode notar existem muitas aplicações práticas para o uso de ferramentas de transcrição no seu dia a dia. Agora que você já conhece em detalhes as funções a importância de optar por sites de confiança e modernos como o Transkriptor é hora de aprender a realizar suas transcrições.

Começar a transformar seus áudios em texto é simples, mas exige atenção a alguns detalhes. Para facilitar o processo de transcrição, veja abaixo um passo a passo para converter seus áudios em textos escritos.

• Etapa 1: Acesse o site da Transkriptor e selecione o idioma em que o áudio foi gravado. Para isto é bem simples, basta clicar na janela com a bandeira de países no canto superior da tela e selecionar o idioma correto. Esta etapa é essencial, pois ela garante que você terá o uso dos fonemas corretos na transcrição.

• Etapa 2: Clique em experimente de graça no canto superior da tela e selecione qualquer uma das duas opções que apareceram na sua tela. Elas são feitas para você criar uma conta no site, o recomendável é que você faça login com o Google, pois é o processo mais rápido para realizar as transcrições.

• Etapa 3: Agora é hora de baixar seu arquivo de áudio e subir para ferramenta. Você tem duas formas diferentes de anexar arquivos de áudio na plataforma, a primeira gravando diretamente no site ou carregando um arquivo já salvo no computador ou celular.

• Etapa 4: Depois de gravar ou colocar seu arquivo de áudio no site é só clicar em transcrever e aguardar alguns segundos.

• Etapa 5: Pronto você já tem na tela a transcrição de arquivos pronta, agora você pode compartilhar o arquivo ou salvar no seu computador ou celular.

O processo de transcrever arquivos de áudio em texto é rápido e prático e pode ser feito até mesmo com músicas. Você tem muita liberdade e facilidade em transformar áudio em texto usando o Transkriptor.