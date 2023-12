CDL e Uern apresentam análise de viabilidade econômica do “MCJ”. A apresentação acontecerá às 10h desta segunda-feira (11), no auditório da CDL, e deverá contar com a presença do prefeito Allyson Bezerra, jornalistas e convidados. Os dados se referem ao levantamento socioeconômico realizado pela Uern, com o apoio da CDL, durante o “Mossoró Cidade Junina” deste ano, que aconteceu de 3 a 24 de junho.

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Mossoró e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) apresentam, nesta segunda-feira (11), às 10h, a análise dos dados de viabilidade econômica do “Mossoró Cidade Junina”.

A apresentação acontecerá no auditório da CDL, e deverá contar com a presença do prefeito Allyson Bezerra, jornalistas e convidados.

Os dados se referem ao levantamento socioeconômico realizado pela Uern, com o apoio da CDL, durante o “Mossoró Cidade Junina” deste ano.

As informações levam em consideração informações que avaliaram os impactos do evento antes, durante e após a sua realização, de 3 a 24 de junho.