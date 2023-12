Prefeitura de Mossoró disponibiliza ponto de vacinação na Festa de Santa Luzia 2023

A Prefeitura de Mossoró está com um ponto extra de vacinação na Festa de Santa Luzia 2023. A população que deseja se imunizar em horário e local alternativo conta com essa possibilidade nos festejos da padroeira da cidade.



Na festa, a vacinação começou a ser disponibilizada no domingo (10) e seguirá nesta segunda-feira (11). O espaço funciona em estande montado por trás da Catedral, recebendo o público das 17h às 21h30.



Estão sendo ofertadas diversas vacinas, entre elas: Covid-19; Influenza; febre amarela; hepatite B; dupla adulto e tríplice viral.



“É mais uma oportunidade que estamos concedendo à população para se imunizar, mantendo o esquema vacinal em dia. Por isso, quem estiver na Festa de Santa Luzia pode buscar o nosso ponto de vacinação para se proteger contra as doenças e seus agravos. A proteção é fundamental para a saúde de todos, principalmente para podermos desfrutar das festas e viagens de fim de ano”, informou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



As vacinas são ofertadas numa parceria entre a Coordenação de Imunizações da Prefeitura de Mossoró e a Paróquia de Santa Luzia de Mossoró.