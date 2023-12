PL que reajusta salários de 9 categorias é enviado para a Câmara de Mossoró. O projeto de lei foi enviado nesta segunda-feira (11), pelo prefeito Allyson Bezerra, para apreciação dos vereadores de Mossoró. Dentre as categorias beneficiadas, estão os profissionais de saúde, conselheiros tutelares, agentes de trânsito, músicos da banda Artur Paraguai, fiscais de controle ambiental, auditores fiscais, servidores da área tecnológica, guardas municipais e servidores que atuam em cargos de direção e coordenação, como os das escolas e unidades básicas de saúde.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, encaminhou à Câmara Municipal, nesta segunda-feira (11), o projeto de lei complementar número 30, que visa contemplar 9 categorias de servidores municipais com reajustes salariais.

Dentre as categorias beneficiadas, destaca-se o setor da saúde, com propostas de aumento de 10% nos plantões de todos os profissionais, para profissionais de nível superior de 10% e de 20% para técnicos de nível médio.

Conselheiros tutelares, que há anos não recebiam reajuste, poderão contar com um aumento de 10%. Esse é o maior reajuste salarial já concedido para a saúde no município de uns única vez.

Outras categorias incluídas no projeto, com o reajuste de 7,5%, são agentes de trânsito, músicos da banda Artur Paraguai, fiscais de controle ambiental, auditores fiscais, servidores da área tecnológica, guardas municipais e para servidores diretores e coordenadores, como os das escolas e unidades básicas de saúde. Esse reajuste é o dobro do que essas categorias tinham recebido nos 4 anos da gestão anterior.

O projeto de lei abrange reajustes para todas as categorias mencionadas, visando valorizar o empenho e dedicação dos servidores municipais.

“A expectativa é de que, o projeto sendo aprovado pela Câmara Municipal, nós iremos sancionar e permitir que os servidores tenham seus salários atualizados o mais rápido possível. Reforçamos o reconhecimento e agradecimento dos nossos servidores, que desempenham um trabalho essencial ao povo de Mossoró,” disse Allyson.