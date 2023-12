Cebraspe e Idecan serão as bancas responsáveis pelos concursos da PMM. Os nomes foram definidos nesta segunda-feira (11) e os contratos assinados serão publicados no DOM. A partir da assinatura dos contratos, as empresas, juntamente à Prefeitura de Mossoró, preparam os editais para publicação. Ao todo, serão 520 vagas ofertadas nos certames nas áreas da Saúde, Educação, Assistência Social, Procuradoria-Geral do Município e Auditoria Fiscal.