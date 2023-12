Ordens para construção das praças do Promorar e da Maísa são assinadas. As ordens de serviço para construção dos novos equipamentos foram assinadas nesta segunda-feira (11), pelo prefeito Allyson Bezerra. As obras fazem parte da segunda fase do programa “Mossoró Realiza”. No Promorar o equipamento era aguardado há quatro décadas pela população local e terá investimento de R$ 650 mil. Já na Maísa, o investimento da gestão municipal será de R$ 275,9 mil.

A Prefeitura de Mossoró assinou, nesta segunda-feira (11), as ordens de serviço autorizando o início das obras de construção das praças do conjunto Promorar, na região do Santa Delmira, e da Maísa, na zona rural.

No Promorar o equipamento era aguardado há quatro décadas pela população local. O investimento da gestão municipal na construção será de R$ 650 mil.

O projeto da praça possui uma área total construída de 3,9 mil m², com passeio em piso intertravado, campo de futebol, alambrado em todo seu perímetro e tela de proteção, academia da terceira idade e segunda idade, playground, iluminação em LED, vagas de estacionamento, bancos em concreto e paisagismo. Toda a estrutura já estará adaptada seguindo as normas de acessibilidade.

Ao assinar a ordem de serviço, o prefeito Allyson Bezerra reforçou o compromisso da gestão com a população mossoroense.

“A gente chega hoje para realizar o sonho de uma população que aguardava há muito tempo. Eu lembro que nós viemos aqui com a nossa equipe de projetos e de infraestrutura, e as pessoas começaram a se aproximar e dizer do seu sonho, do seu desejo de ver esse equipamento construído. O fato é que agora a gente vem já para iniciar a obra”, pontuou o gestor;

Titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima ressaltou a importância da obra para a região.

“Vamos fazer uma praça acessível, com academias da primeira e terceira idade. É um equipamento com mais de 3,9 mil m² de área construída, com campo de futebol completamente telado, uma praça urbanizada, com LED. Que a população aproveite da melhor forma, vai ser uma praça linda, com qualidade, acessibilidade, e conforto para a população de Mossoró”, relatou.

MAÍSA

Na Maísa, a ordem de serviço foi assinada nesta noite. O investimento da gestão municipal no local é de R$ 275,9 mil.

A quadra está sendo erguida em uma área de 558 m², a partir da demolição da antiga estrutura e construção de novo piso de alta resistência em granilite, com pintura e demarcação para modalidades esportivas.

Além disso, serão executados mureta e alambrado em todo seu perímetro. Haverá ainda tela de proteção, com o equipamento atendendo às normas técnicas de acessibilidade e legislação vigente, oferecendo qualidade e conforto à população.

No local, Rodrigo Lima também destacou as características da quadra que já começou a ser construída na Maísa.

“Mais uma ordem de serviço assinada hoje e já iniciando a obra, começando pela demolição da quadra antiga, para construir uma quadra nova para a população da Maísa. Uma quadra com alambrado, com piso em granilite, conforto, qualidade, algo que a população pede há muitos anos”, comentou.

“É mais uma obra do programa ‘Mossoró Realiza’, mais uma obra que chega à Maísa, transformando a zona rural”, disse Allyson Bezerra.