Comissão discute medidas contra seca atípica que deve afetar o Nordeste no 1º semestre de 2024

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados discute na quinta-feira (14) medidas para enfrentar a seca atípica prevista para o Nordeste entre fevereiro e maio de 2024. A audiência pública será realizada no plenário 4, às 10 horas.

A reunião é uma iniciativa do deputado Fernando Mineiro (PT-RN). Ele destaca que o fenômeno El Niño, junto com efeitos do aquecimento global, vai provocar no primeiro semestre do ano que vem uma severa estiagem na região Nordeste.



"O alerta da seca anormal, por estar prevista para acontecer durante o período de chuvas, foi dado em novembro pelo climatologista Carlos Nobre e ganhou destaque em vários veículos de comunicação", informa o parlamentar.



Fernando Mineiro acrescenta que a comunidade científica cobrou dos governos federal e estaduais políticas emergenciais para atender à população do semiárido nordestino e diminuir prejuízos econômicos, principalmente na agropecuária.



"Segundo estudos, as temperaturas no Norte e no Nordeste podem ficar entre 0,5°C e 2,5°C acima da média no ano que vem", afirma o deputado.



Confirmaram presença na audiência: Regina Célia, Diretora- Substituta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação -CEMADEN/MCTI; Magna Soelma Pesquisadora em Agrometeorologia da Embrapa Semiárido; Carlos Nobre Pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo; João Paulo Azevedo Presidente do Consórcio de Governadores do Nordeste; Johnny Amorim Técnico de Defesa Civil da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e Paulo Pedro Coordenador Executivo da Articulação Semiárido Brasileiro.



Agência Câmara de Notícias