População já pode opinar sobre mudanças na Av. João da Escóssia

A prefeitura abriu consulta pública do “Mossoró Mobilidade 2.0”, lançado nesta segunda (11), para que a população possa opinar e sugerir intervenções que possam ajudar a melhorar o trânsito da cidade. Entre as principais mudanças apresentadas está a implementação do sentido único na Av. João da Escóssia, via onde foi identificado um alto número de acidentes. A consulta está aberta por 30 dias e pode ser acessada por meio do banner disponível no site da Prefeitura de Mossoró.