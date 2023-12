PMM vai construir UBSs nas comunidades Cordão de Sombra e Mulungunzinho. O ato de autorizações aconteceu nas referidas localidades nesta terça-feira (12). As Unidades Básicas de Saúde serão construídas por meio de investimento do programa “Mossoró Realiza”. A construção das UBSs trarão benefícios significativos para os moradores, especialmente àqueles que têm dificuldades de acesso a serviços de saúde em outras localidades. Agora, eles poderão contar com um atendimento próximo e de qualidade, garantindo assim uma melhor qualidade de vida.

Moradores de Cordão de Sombra e Mulungunzinho comemoraram a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em suas comunidades.

O ato de autorizações aconteceu nas referidas localidades nesta terça-feira (12). Essa conquista é fruto do maior programa de investimento da história do município por meio do “Mossoró Realiza” que vem transformando os sonhos da população em realidade.

“É muito importante, porque isso era o que mais queríamos, nós batalhamos muito há mais de 10 anos por esse posto. A assistência vai mudar, porque a gente viveu esse tempo todo ser ter um canto certo para atendimento. E agora tudo vai ser maravilhoso. Eu estou muito feliz”, relatou Maria Vera Lúcia, moradora de Cordão de Sombra.

“Será uma UBS igual as outras, com sala do dentista, levando atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, médico e ainda uma sala de procedimentos onde conseguiremos realizar curativos, teremos a vacinação e assim a população terá uma assistência melhor e mais próximo de sua casa”, ressaltou Morgana Dantas, titular de Secretaria Municipal de Saúde.

O investimento em saúde é fundamental para o desenvolvimento social de uma comunidade. ”A Prefeitura chega hoje para executar uma importante obra que vai trazer um local digno para atendimento à saúde. As pessoas têm que ter o diálogo com o médico, o contato direto, e agora vai ser oportunizado através dessa importante obra que começa agora”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra.

É um marco importante para Cordão de Sombra e Mulungunzinho, representando um avanço na oferta de serviços de saúde e refletindo o compromisso da gestão municipal em garantir o bem-estar da população.

“São 33 anos de espera e agora chegou a nossa tão sonhada UBS, graças ao prefeito Allyson Bezerra que assumiu o compromisso com a comunidade e hoje está aqui dando ordem de serviço da obra”, agradeceu a dona de casa Cleonice Monteiro, moradora de Mulungunzinho.