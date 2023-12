Condutores devem buscar vias alternativas durante a procissão de Santa Luzia. Visando garantir segurança viária e controle de fluxo durante a peregrinação da imagem da padroeira, ruas e avenidas serão isoladas a partir das 15h para a viabilidade do evento. As intervenções no trânsito acontecem nas imediações do Mosteiro Santa Clara, com isolamento de todo o perímetro, não sendo permitido a circulação de veículos. As intervenções seguem conforme o andamento da peregrinação na avenida Presidente Dutra, até a Catedral de Santa Luzia.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), montou uma operação especial para a procissão de Santa Luzia, que acontece nesta quarta-feira (13).

Visando garantir segurança viária e controle de fluxo durante a peregrinação da imagem da padroeira, ruas e avenidas serão isoladas a partir das 15h para a viabilidade do evento.

As intervenções no trânsito acontecem nas imediações do Mosteiro Santa Clara, com isolamento de todo o perímetro, não sendo permitido a circulação de veículos, com objetivo de garantir a segurança dos devotos que vão participar da procissão.

As intervenções seguem conforme o andamento da peregrinação na avenida Presidente Dutra, até a Catedral de Santa Luzia.

Os agentes de trânsito, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual estarão mobilizados na organização e segurança viária. O Departamento de Mobilidade orienta os condutores a buscarem rotas alternativas.

“Extremamente importante a atenção. Se programou para participar da procissão, fique atento ao trânsito. Não será permitido a circulação nas imediações do mosteiro, pois a expectativa é de grande concentração de fiéis”, evidenciou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

“Quem utiliza o aplicativo Waze já foi avisado sobre as intervenções. Através do aplicativo, o condutor poderá ver em tempo real as rotas alternativas, o que facilita o deslocamento. Nas imediações, nossos agentes de trânsito, DPRE e PRF estarão de prontidão, orientando e controlando o fluxo”.