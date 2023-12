Prefeito Allyson Bezerra fará prestação de contas 2023 na próxima segunda-feira, 18

Seguindo a política de transparência e zelo com a aplicação de recursos públicos, a Prefeitura de Mossoró realizará, na próxima segunda-feira (18), no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, a partir das 9h, solenidade de prestação de contas, detalhando à população mossoroense os investimentos aplicados para o desenvolvimento e progresso de Mossoró.



A proposta do evento é evidenciar à sociedade mossoroense, representantes de instituições, entidades e servidores as concretizações e realizações do Executivo municipal no decorrer deste ano, detalhando a aplicação de recursos públicos para as mais diversas áreas: saúde, educação, assistência, segurança, infraestrutura, mobilidade, serviços urbanos, entre outros.



“O dinheiro do povo se transformando em melhorias para toda a cidade. Mossoró está vivendo hoje um momento ímpar, a cidade está um verdadeiro canteiro de obras. Estamos chegando com investimentos nos quatro cantos da cidade, obras importantes para mudar a vida da população. Estamos aplicando os recursos e, de forma transparente, informando à população. Assim como fizemos no primeiro e segundo ano de gestão, vamos mais uma vez realizar a nossa prestação de contas em 2023”, pontuou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.



Tratando a transparência como essencial para o avanço da cidade, a Prefeitura de Mossoró prestou contas à população em dezembro de 2021 e 2022. Dessa forma, a Prefeitura realizará evento de prestação de contas do trabalho realizado neste ano, reafirmando mais uma vez o compromisso e cuidado na utilização dos recursos públicos.



O evento, aberto ao público, será realizado no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, localizado na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural. O cidadão poderá acompanhar a solenidade através da transmissão no canal oficial da Prefeirura de Mossoró no YouTube. O Município convida toda a população para participar e prestigiar o encontro.