Prefeitura entrega carteiras a permissionários de mercados públicos

A Prefeitura de Mossoró entregou nesta quinta-feira (14) mais de 400 carteiras a permissionários que atuam nos mercados públicos da cidade. A solenidade, realizada no Ginásio de Esporte Engenheiro Pedro Ciarlini Neto, integra o Programa de Valorização dos Mercados Públicos, que oferece também uma série de outras melhorias aos trabalhadores, como cursos e capacitações, linhas de crédito e regularização contábil e jurídica, a partir de parcerias firmadas pelo Município.

As carteiras de identificação foram elaboradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), a partir de um intenso trabalho de cadastramento dos permissionários realizado ao longo dos últimos meses. O documento habilita esses profissionais a continuarem exercendo suas funções nos mercados públicos mossoroenses.

“Os mercados passaram a ter uma visibilidade muito importante no nosso município, e por isso estamos entregando as carteiras dos permissionários para que eles possam ter aquela habilitação para trabalhar e para comercializar diretamente, é uma permissão para quem, de fato, está trabalhando”, afirmou o prefeito Allyson Bezerra.

Os comerciantes elogiaram a entrega das carteiras e os demais anúncios feitos pela Prefeitura nesta quinta-feira (14). “Os cursos são muito importantes, porque vão nos trazer grande conhecimento, porque todo dia é dia de aprender. Sem conhecimento você não anda, não avança”, disse Francisca Cabral, que trabalha na Central de Abastecimento Prefeito Raimundo Soares (COBAL) há 26 anos.

Francisca Cabral

“Para mim, está tudo ótimo, perfeita a organização, que antes não tinha, e agora está tudo ok, estou muito feliz com isso. E essas parcerias anunciadas vão ajudar muito os comerciantes pequenos. Gostei bastante também das carteirinhas que recebemos”, acrescentou Gildene Siqueira, que atua no Mercado Central.

Ucleberton Morais, que há 24 anos comercializa seus produtos no Vuco Vuco, também ressaltou a importância do programa de valorização. “É uma oportunidade para todos os comerciantes. Traz motivação, empreendedorismo, crescimento. A gestão está de parabéns, porque vem dando essa atenção ao comércio”, relatou.

Ucleberton Morais

“É uma benção a Prefeitura está ajudando o comércio. Gostei de tudo que foi anunciado. A carteirinha é um documento muito importante pra gente que é comerciante, a legalização é muito importante, porque a gente fica seguro no comércio, antes não tinha segurança de nada”, pontuou Paulo Almeida, do Vuco Vuco.

Valorização

Por meio do Programa de Valorização dos Mercados Públicos, os comerciantes terão acesso, por exemplo, a palestras e oficinas promovidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), abordando temas como atendimento ao cliente, manipulação segura de alimentos, marketing digital, vendas, finanças, formação de preço, entre outros, como destaca o analista técnico do Sebrae em Mossoró, Lecy Gadelha.

“O objetivo é trabalhar a gestão, que é a expertise do Sebrae. Vamos ter, além das oficinas voltadas para a gestão, também a parte de marketing, cortes de carne, valorizando mais ainda os produtos que são oferecidos, como também os fluxos de organização dentro dos mercados públicos, fazendo com que toda a população tenha uma identidade dos mercados de Mossoró e servindo como referência”, explicou, acrescentando que as atividades começam a ser ofertadas na segunda quinzena de janeiro.

Lecy Gadelha

Já a Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) se soma ao programa com o projeto “Regulariza”, executado pelo curso de Ciências Contábeis, disponibilizando emissão de certificado digital, consulta de pendências fiscais, entre outros serviços. “O nosso objetivo é regularizar esses empreendedores que estão com alguma dificuldade, seja no âmbito tributário, financeiro, fiscal. Havendo alguma pendência, o comerciante vai receber uma assessoria contábil, jurídica e gerencial de forma gratuita com professores e alunos da Ufersa”, afirmou Moisés Ozório, coordenador do projeto.

Moisés Ozório

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) também é parceiro do Município, oferecendo linhas de crédito tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. “A ideia é que a gente consiga chegar, desde o pequeno, da pessoa física, feirante, até aqueles que são formalizados, que já se estruturaram. Com essa organização, esse recadastramento, a gente vai ter uma pujança, ou seja, eles vão se formalizar mais, vão necessitar de capital de giro, de uma modificação em sua estrutura física, e o banco tem essas linhas de crédito”, comentou Sérgio Freire, agente de desenvolvimento do BNB em Mossoró.

Sérgio Freire

“Estamos hoje aqui finalizando uma das etapas do programa e iniciando já uma segunda etapa. Nós iniciamos esse trabalho em março desse ano, fazendo uma análise de caracterização dos comerciantes, da estrutura dos mercados, e ao longo desse período, nós fomos trabalhando a organização jurídica desses comerciantes. Agora todos os comerciantes que estão atuando nos mercados têm um termo de permissão do Município regularizando a situação de cada um deles, dando segurança jurídica, dando melhor qualidade de vida no trabalho deles”, concluiu Frank Felisardo, titular da Sedint.