Caern trabalha na recuperação do Poço 6, mas não há previsão para conclusão. A companhia informou que enquanto o poço não é reparado, está providenciando ações operacionais de forma emergencial para viabilizar o atendimento das populações dos bairros Aeroporto I e II, parte de Nova Betânia e Bela Vista. “O trabalho de manutenção do P-6 é de difícil execução, por ser um poço de grande profundidade – mil metros – sendo necessário retirar todas as colunas do subsolo, com o uso de guindaste”, explicou a Caern.

