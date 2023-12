SESAP compra novo tomógrafo para o Tarcísio Maia, em Mossoró

Novo aparelho deve chegar até o final de dezembro, segundo informa o governo em Nota. Enquanto isto, os pacientes, mesmo em estado muito grave, carecendo de diagnóstico rápido, vão continuar sendo levados em ambulâncias para fazer tomografias nos hospitais São Luiz e Santa Luzia e depois retornando para o tratamento no Hospital Regional Tarcísio Maia, único para emergência/urgência e traumatologia em toda a região Oeste do Rio Grande do Norte.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte já adquiriu um novo tomógrafo que deve substituir o aparelho que operava no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) até outubro deste ano.

Este aparelho, que o conserto já não compensa mais, foi instalado no Governo Robison Faria e serviu a população de 64 municípios do Oeste do Rio Grande do Norte intensamente.





Quebrou a ampola duas vezes, sendo sempre necessário vários meses para consertar e investimento na casa de 700 mil cada vez. Em outubro passado, este tomógrafo deu seu último suspiro.

Informado do fato, a Secretaria Estadual de Saúde iniciou o processo para comprar outro aparelho (poderia ter sido comprado dois, para um não ficar sobrecarregado). Ainda segundo a Sesap, a previsão é de que o equipamento seja entregue até o fim deste mês de dezembro.

Em paralelo, a secretaria está conduzindo as providências para desmontagem do atual tomógrafo para a montagem da nova aparelhagem. Durante este trabalho, também está sendo analisado, com cuidado, a questão elétrica, como forma de preservar o novo aparelho será instalado.





Transtorno para realizar tomografias em outros hospitais

Com a quebra do tomógrafo no Hospital Regional Tarcísio Maia, os pacientes que precisam da realização do procedimento em Mossoró e região precisam enfrentar enormes transtornos para sair, em situação muito grave do Hospital Tarcísio Maia, em ambulâncias, para fazer as tomografias no Hospital São Luiz e ou no Hospital Santa Luzia, da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, e voltarem para fazer o tratamento no Hospital Regional Tarcísio Maia.

O perigo maior a vida dos pacientes, segundo relata os médicos, é que a maioria precisa deste tipo de exame diagnóstico em estado grave, com extrema urgência, para iniciar os procedimentos imediatamente, inclusive cirúrgicos. Como não tem o aparelho no hospital, precisam sair de ambulância em outro hospital e voltar, o que retarda o procedimento que pode salvar a vida do paciente.

Para fazer este serviço de translado de pacientes 24 horas entre o HRTM e as unidades hospitalares conveniadas, foi contratado serviço privado, além de contar com o SAMU. Somente entre os meses de outubro e novembro foram realizadas 950 tomografias, o que demonstra a carga excessiva de trabalho da

Diariamente estão disponíveis a ambulância própria do HRTM, além de uma ambulância de transporte avançado para pacientes críticos, tendo em vista que a ambulância do SAMU/Mossoró não pode atender esta demanda. As ambulâncias do Hospital da Mulher e do Hospital Rafael Fernandes também dão suporte aos atendimentos.

De segunda a sexta, durante o dia, os procedimentos acontecem na Liga; aos finais de semana, durante a noite e durante feriados, o Hospital São Luiz é responsável por receber pacientes do Tarcísio Maia.

