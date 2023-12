OS para início das obras de construção do Memorial da Covid-19 é assinada. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Allyson Bezerra, na manhã desta segunda-feira (18). A obra é uma das contempladas no programa “Mossoró Realiza”, tendo sido anunciada na 1ª fase. O Memorial da Covid-19 será construído na avenida Dix-Sept Rosado, ao lado da Catedral de Santa Luzia, no Centro da cidade. Terá um investimento de R$ 433.783,42.

FOTO: REPRODUÇÇAO