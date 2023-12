Primeiro “Centro de Referência da Mulher Brasileira” no RN é inaugurado em Mossoró. O equipamento, inaugurado nesta segunda-feira (18), tem como objetivo acolher mulheres do município, vítimas de violência doméstica. As mulheres serão encaminhadas ao local pelo próprios órgãos competentes, após serem acolhidas na rede de proteção.

A Prefeitura de Mossoró inaugurou na tarde desta segunda-feira (18) o “Centro de Referência da Mulher Brasileira”, localizado na Estrada da Raiz, bairro Santo Antônio.

O equipamento tem como objetivo acolher mulheres do município, vítimas de violência doméstica. O prefeito Allyson Bezerra ressalta a alegria de poder entregar aos mossoroenses um espaço de proteção às mulheres.

“Estamos felizes entregando hoje à população mossoroense, especialmente para as nossas mulheres, um importante equipamento, o “Centro de Referência da Mulher Brasileira”, um local onde vai reunir todos os serviços do município de Mossoró voltado às mulheres. A Patrulha Maria da Penha vai ser agora evidenciada e apoiada ainda mais a partir do momento que a gente vai ter um importante equipamento como esse aqui, em atividade, funcionando e aberto diretamente para as nossas mulheres”, enfatizou.

O secretário Erison Natécio, responsável pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), destacou que o equipamento também irá trabalhar capacitando as mulheres para o mercado de trabalho.

“O Centro de Referência da Mulher Brasileira é um importante equipamento para todas as mulheres de Mossoró. Queremos destacar que aqui nós vamos ter vários serviços como a Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, capacitação para o mercado de trabalho, formação, geração de emprego e renda para que as mulheres consigam de diversas formas conquistar sua autonomia, empoderamento e fazer com que as expressões de violência que assolam as mulheres de Mossoró no dia a dia sejam mitigadas”, ressaltou.

Gerente do “Centro de Referência da Mulher Brasileira”, Priscila Martins orienta que as mulheres que precisarem do acolhimento receberão toda a assistência necessária para refazer suas vidas, escrevendo novos capítulos da sua história.

“As mulheres que residem em Mossoró e que acreditam que estejam passando por uma situação de violência, de violação de direito, elas podem procurar o “Centro de Referência”, que receberão atendimentos com assistentes sociais, para que consigam sair dessa situação de violência, recebendo todo o apoio que for necessário. É importante frisar que nós vamos dar um apoio no sentido até mesmo de encaminhamento para a delegacia e para toda rede social assistencial”, declarou.

Titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima destaca que o investimento com o equipamento foi mais de 1 milhão de reais.

“O Centro de Referência da Mulher Brasileira recebeu um investimento de aproximadamente 1 milhão e meio. Aqui não foi só a construção do prédio, também toda a mobília, todos os equipamentos para que o “Centro de Referência” possa proporcionar o melhor atendimento às mulheres com qualidade e conforto”.

A ex-deputada federal Carla Dickson esteve presente à solenidade de inauguração do “Centro de Referência da Mulher Brasileira”. Durante seu mandato, ela direcionou verba para a construção do primeiro Centro de Referência do Rio Grande do Norte, construído em Mossoró.

“Estou muito feliz porque aqui é como se fosse uma coroação de três anos de trabalho como deputada federal e essa foi minha primeira emenda destinada como deputada, direcionada especificamente para a proteção da mulher na construção do Primeiro Centro de Referência da Mulher Brasileira do Rio Grande do Norte e a primeiro Centro de Referência fora de uma capital do Nordeste. Eu tenho certeza que essa obra vai além do que está no papel, a priori o Centro é para abarcar os órgãos de proteção à mulher só que eu já vi que tem uma sala específica para ensinar a mulher o empreendedorismo. Esse é um outro braço do combate à violência contra a mulher de extrema importância”, concluiu.