DHPP elucida homicídio ocorrido em junho de 2022 nas Malvinas

Gustavo de Almeida Nascimento, de 26 anos, foi assassinado a tiros, no dia 12 de junho de 2022. Uma segunda pessoa também foi baleada, mas conseguiu sobreviver. De acordo com o delegado Caio Fábio, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró, as investigações apontaram que o crime foi cometido por Luan Carlos Menino Pereira, conhecido como Luan do Pirrichil. O mesmo já se encontra preso por outro crime, tendo o mandado de prisão contra ele, pelo homicídio, sido cumprido no sistema prisional. Ainda segundo o delegado, o crime foi motivado por briga de facções.