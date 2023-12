Emendas coletivas da bancada potiguar garantem mais R$ 3,4 milhões para a Saúde. Nesta sexta-feira (22) a governadora Fátima Bezerra, assinou ordens de serviço que autorizam o início do investimento do valor em três unidades de saúde do Rio Grande do Norte. Serão beneficiados o Hospital Geral Dr. João Machado (HGJM), o Centro Estadual de Reabilitação e Atenção Ambulatorial Especializada (Cerae-RN) e o Hemocentro Dalton Cunha, com obras que darão conta de construção, reforma e ampliação.

Nesta sexta-feira (22), a governadora Fátima Bezerra esteve no Hospital Geral Dr. João Machado (HGJM) com os secretários de Estado da Infraestrutura (SIN) e da Saúde Pública (Sesap), Gustavo Coêlho e Lyane Ramalho, para a assinatura de ordens de serviço que autorizam o início do investimento de R$ 3,4 milhões em três unidades de saúde, por meio de emendas coletivas da bancada potiguar no Congresso Nacional e Ministério da Saúde.

Serão beneficiados o próprio HGJM, o Centro Estadual de Reabilitação e Atenção Ambulatorial Especializada (Cerae-RN) e o Hemocentro Dalton Cunha, com obras que darão conta de construção, reforma e ampliação.

"O que estamos fazendo hoje não é pouca coisa. É um fortalecimento do ecossistema do SUS no Rio Grande do Norte, nas mais diversas áreas. Os serviços prestados pelo João Machado, pelo Hemonorte e pelo Cerae, que dispensam comentários, vão ficar ainda mais qualificados para atender a nosso povo”, afirmou a governadora Fátima Bezerra.

O investimento representa um salto de qualidade, garantindo atendimento mais ágil e humanizado aos usuários, além de melhoria na ambiência para os trabalhadores das unidades. O Hospital João Machado receberá R$ 1,2 milhão para reforma do setor de nutrição.

"Estamos em uma luta diária para tornar o SUS cada vez melhor para cada usuário potiguar. Chegamos hoje a R$ 48 milhões que estão sendo investidos apenas em obras, é um grande passo para nosso projeto", ressaltou a secretária Lyane Ramalho.

Para o Cerae-RN está previsto investimento de aproximadamente R$ 1 milhão para a construção de uma oficina ortopédica, conforme as orientações da Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência e da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS.

Pleiteada desde 2018, a oficina vinculada à unidade pretende agilizar o acesso às órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, além de aproximar o usuário das equipes de ortesistas e protesistas, e de promover a integração destas equipes com as de reabilitação física.

"Hoje é um dia de muita alegria, por todas as batalhas vencidas para chegar até ele. Isso marca o trabalho integrado bem feito, que é uma marca deste Governo", comentou o secretário Gustavo Coêlho.

Já para o Hemocentro Dalton Cunha, principal unidade da hemorrede estadual, será direcionado pouco mais de R$ 1 milhão. As obras na unidade contarão com a reforma dos laboratórios de sorologia e imuno-hematologia, além da ampliação da área de espera do doador, consultório, auditório, ouvidoria, refeitório, elevador, banheiros, e setores de esterilização e manutenção.

Esses investimentos autorizados hoje se somam aos mais de R$ 45 milhões que já estão sendo aplicados em unidades de saúde de todo estado, contando com recursos de emendas parlamentares, recursos próprios e repasses federais.

No decorrer deste ano foram emitidas ordens de serviços e iniciadas as obras em 10 outras unidades de saúde: Hospital Tarcísio Maia e Laboratório Regional de Mossoró, Hospital Telecila Freitas Fontes (Caicó), Hospital Mariano Coelho (Currais Novos), antigo Hospital de Canguaretama - que será transformado na Policlínica do Agreste/Litoral sul -, Monsenhor Walfredo Gurgel, Dr. José Pedro Bezerra (Santa Catarina), Giselda Trigueiro, Monsenhor Antônio Barros (São José de Mipibu) e Alfredo Mesquita Filho (Macaíba).

A assinatura das ordens de serviço foi acompanhada pelo superintendente do Ministério da Saúde no RN, Jalmir Simões; diretor-geral do Hemocentro Rodrigo Villar; diretora do Cerae-RN, Antônia Célia Sales; diretor geral do HGJM, Josadac Pires; deputada estadual Divaneide Basílio; vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Natal, Herbert Sena; representantes dos deputados federais Natália Bonavides e Fernando Mineiro e equipe técnica da Sesap e das unidades de saúde contempladas.