BNB oferece desconto de até 90% na regularização de dívidas

Empresas de varejo de áreas urbanas e rurais, além de agricultores familiares e de agronegócio, podem aderir à campanha. No Rio Grande do Norte, o BNB calcula que cerca de 35,3 mil clientes que podem ser beneficiados. Ao todo, são mais de 550 que poderão ser beneficiados. Porém, estes, terão que procurar o banco até o dia 24 de abril de 2024.

O Banco do Nordeste (BNB) está oferecendo a clientes com dívidas em atraso descontos de até 90% em caso de quitação. Para parcelamentos, o vencimento final fica para novembro de 2032, havendo ainda a regularização de restrições cadastrais.

Os benefícios estão sendo concedidos a pessoas físicas e jurídicas com dívidas contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) há mais de sete anos e que enfrentaram problemas para honrar as parcelas.

Essas condições são oferecidas para operações enquadradas na Lei 14.554, de abril de 2023, feitas antes de 24 de abril de 2016 e que estão em situação de inadimplência desde 31 de outubro de 2021.

Ao todo, a campanha de renegociação pode beneficiar mais de 550 mil clientes em toda área de atuação do Banco, que inclui todos os estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Cerca de 35,3 mil deles são do Rio Grande do Norte.

“Esta campanha de renegociação do Banco do Nordeste é uma oportunidade crucial para clientes que enfrentam dificuldades financeiras, especialmente aqueles ligados ao setor agrícola. A Lei 14.554, que alterou a lei 14.166/2021, desempenha um papel fundamental ao permitir descontos substanciais, permitindo que empreendedores possam regularizar suas dívidas e desempenhar suas atividades com tranquilidade. Estamos comprometidos em viabilizar soluções que beneficiem nossos clientes, contribuindo para a retomada econômica e o equilíbrio financeiro desses empreendedores.", afirma o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Entre os públicos beneficiados, cerca de 517 mil são agricultores familiares, mini e pequenos produtores rurais. Outros 50 mil são micro e pequenas empresas. Para ter direito aos benefícios, a formalização da renegociação ou liquidação deve ser feita até o prazo máximo de 24 de abril de 2024 nas agências de relacionamento do BNB.

Ao aderir à campanha, o cliente tem seu saldo devedor recalculado com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Além disso, está sendo oferecido bônus de adimplência de até 50% sobre o valor principal renegociado. Ainda no caso de renegociação, os novos encargos serão os mesmos praticados para novas operações com recursos do FNE e o pagamento será realizado em parcelas mensais (operações não rurais) e anuais (operações rurais). Em caso de quitação, os descontos são de 60% a 90%. Para isso, o pagamento precisa ser feito à vista.

Para a superintendente em exercício do BNB no Rio Grande do Norte, Luciano Fabrício, o Banco do Nordeste sempre possui um olhar diferenciado para este tipo de ação. “Por entender perfeitamente a região na qual atuamos, temos a visão clara da importância de atuar não somente na concessão do crédito, mas estar junto, de forma integral, nas situações mais vulneráveis e decisivas para retomada da vida financeira dos clientes. Isso é essencial para o fortalecimento e dinamização da nossa economia."