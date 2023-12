Município de Natal deve realizar concurso com 710 vagas para professores. O certame será possível após a aprovação de uma projeto de lei do executivo, que atualiza e moderniza a carreira de professores da rede pública de Educação do Município. Além de renovar o quadro do Magistério municipal, o concurso vai suprir a defasagem do corpo docente, inclusive a necessidade de preenchimento de novas funções como professor para Atendimento Educacional Especializado (AEE) e intérprete de libras. Será o primeiro concurso realizado na rede municipal desde 2015.

FOTO: MANOEL BARBOSA/SME