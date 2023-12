HRTM recebe novo novo tomógrafo para atender a população em Mossoró

HRTM recebe novo novo tomógrafo para atender a população de Mossoró e região. O equipamento chegou à unidade na tarde desta quarta-feira (27). A previsão é de que o novo tomógrafo passe a funcionar dentro de até 20 dias úteis. O período se dá pela necessidade de retirada do equipamento antigo, uma pequena adequação física na sala de tomografia e instalação do equipamento.

O Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, recebeu na tarde desta quarta-feira (27) seu novo tomógrafo. O equipamento foi adquirido pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) através de um investimento de R$ 1,1 milhão de recursos próprios.

O novo tomógrafo representa um reforço da estrutura de saúde pública do Oeste Potiguar, com a garantia do atendimento integral e regionalizado.

O planejamento da Sesap é que mais um tomógrafo seja instalado em Mossoró dentro em breve, desta vez no Hospital da Mulher.