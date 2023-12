MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/12/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORO

Limpeza do açude do bairro Costa e Silva, em Mossoró, é concluída

Prefeitura realiza ações de saúde e cidadania no mercado Vuco-Vuco

Consultoria de suinocultura na zona rural traz técnicas atuais de manejo

ESTADO

HRTM recebe novo tomógrafo e SESAP promete colocar em funcionamento em 20 dias

Governo do RN promoveu 567 policiais militares nesta quarta (27)

POLÍCIA

DHPP elucida mais um homicídio motivados por rixa de facções, em Mossoró

Prefeito Nenem Borges teria sido morto por ter apoiado o trabalho da polícia contra as facções, diz policia civil

NACIONAL

"Vamos investir para tornar a LUBNOR uma refinaria de baixo carbono", diz Jean Paul Prates presidente da Petrobras

Presidente Lula assina decreto que reajusta salário mínimo para R$ 1.412 em 2024

Preço dos alimentos fecha o ano em queda pela 1ª vez desde 2017

Hoje vamos conversar com o coordenador da Operação Sorriso, em Mossoró, o administrador Nipson Torres, a respeito do trabalho que está sendo articulado para acontecer no início do ano que vem Mossoró, para atender, com cirurgias de correção de lábios, crianças não só de Mossoró, mas de toda a região Oeste do Rio Grande do Norte.