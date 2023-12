Prefeitura de Grossos paga salário do servidor antecipado nesta quinta-feira, 28

Para a prefeita Cinthia Sonale,fechar o ano com a folha regularizada é sinal de que o planejamento financeiro tem que ser feito para evitar problemas e prejudicar o servidor. “O ano de 2023 não foi bom para as Prefeituras de pequeno porte. Tivemos que enfrentar a oscilação da economia, mas conseguimos, com planejamento e muita reunião, vencer os obstáculos. A gente entende que os servidores devem receber seu salário regularmente em dia, pois são eles quem garantem a boa qualidade dos serviços ofertados à nossa população”, comentou.

A Prefeitura de Grossos chega ao fim de 2023 com o calendário de pagamento dos servidores efetivos em dia e sem atraso. Nesta quinta-feira, 28/12, a folha salarial correspondente ao mês de dezembro será paga. Com isso, somente neste mês, o Executivo grossense proporciona a circulação de mais de R$ 1 milhão na economia local, garantindo com que os servidores possam honrar seus compromissos e garantir os festejos de fim de ano.



Segundo informações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, somente em dezembro a folha consumiu exatos R$ 1.298.352,20. Para o secretário Mozaniel Sousa, o cumprimento do calendário salarial corresponde ao real sentimento de valor reconhecido, pela prefeita Cinthia Sonale, dos servidores municipais.



Para a prefeita Cinthia Sonale,fechar o ano com a folha regularizada é sinal de que o planejamento financeiro tem que ser feito para evitar problemas e prejudicar o servidor. “O ano de 2023 não foi bom para as Prefeituras de pequeno porte. Tivemos que enfrentar a oscilação da economia, mas conseguimos, com planejamento e muita reunião, vencer os obstáculos. A gente entende que os servidores devem receber seu salário regularmente em dia, pois são eles quem garantem a boa qualidade dos serviços ofertados à nossa população”, comentou.



Para o exercício administrativo de 2024, a prefeita Cinthia Sonale enfatiza que a meta é manter o calendário de pagamento e que fará de tudo para que o salário do servidor seja pago ainda dentro do mês trabalhado. Ela entende que é o mínimo que uma administração pode fazer e que e, seu governo, até o último dia, vai prezar pelo reconhecimento e valorização dos funcionários. “É nossa obrigação”, afirmou.