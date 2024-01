2024 terá menos feriados prolongados em dias úteis

Apenas três feriados nacionais devem ser emendados em 2024. Vale destacar que 2024 é um ano bissexto, com um total de 366 dias. Neste ano, o Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro) caiu numa segunda-feira. Já a Proclamação da República, em 15 de novembro, serão em uma sexta-feira. A Paixão de Cristo, também celebrada em uma sexta-feira, esse ano será em 29 de março. Já o Carnaval esse ano cairá no meio do mês de fevereiro, marcado para os dias 10, 11, 12 e 13, contando sábado, domingo, segunda e terça-feira.

Quem gosta de feriados prolongados teve grandes oportunidades em 2023, porém o calendário de 2024 reserva feriados nacionais que coincidem com os fins de semana, ou seja, limita as oportunidades de folgas prolongadas.



Apenas três feriados nacionais devem ser emendados em 2024. Vale destacar que 2024 é um ano bissexto, com um total de 366 dias.



Neste ano, o Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro) caiu numa segunda-feira. Já a Proclamação da República, em 15 de novembro, serão em uma sexta-feira. A Paixão de Cristo, também celebrada em uma sexta-feira, esse ano será em 29 de março.



Já o Carnaval esse ano cairá no meio do mês de fevereiro, marcado para os dias 10, 11, 12 e 13, contando sábado, domingo, segunda e terça-feira.



Veja a lista de feriados em 2024



Feriados nacionais:



1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Sexta- feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).



Pontos facultativos:



12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta- feira de Cinzas (quarta-feira);

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).