MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 04/01/2023

MOSSORO

Prefeito Allyson anuncia construção do Centro de Formação Profissional com o nome do Padre Sátiro Cavalcante Dantas

Sistema elétrico quebra no poço 14 e poço 6 ainda não voltou a funcionar; população reclama e CAERN promete resolver em 48 horas

Infraero prepara aeroporto de Mossoró para receber Aeronaves com 189 passageiros e formar de pilotos da aviação civil em parceria com a UFERSA

Boleto do IPTU 2024 de Mossoró já está disponível no Portal do Contribuinte

Confira as intervenções no trânsito durante construção do Centro Comercial em Mossoró

Mossoró disponibiliza vacinas contra a Covid-19 em todas as UBSs do município

Calendário de matrículas da rede municipal de ensino será publicado no próximo dia 8

SAMU no litoral registra fins de semana tranquilos com poucas ocorrências

ESTADO

Taxa de mortalidade por infarto no RN apresenta redução de 16,8%

Inscrições para concurso da Caern seguem até a próxima segunda-feira (08); salários serão de até R$ 8,7 mil

Governo entrega 20 novas ambulâncias para reforçar atendimento no RN

POLICIA

Mais um ciclista atropelado e morto no Complexo Viário de Mossoró

Número de homicídios registrados no RN em 2023 é o menor dos últimos 12 anos

Bandidos escondem arma em balde para assaltar vítimas no Sumaré

PM apreende motos em operação para coibir “rolezinhos do grau” em Areia Branca

NACIONAL

Provas do concurso público da Petrobras serão realizadas em todas as capitais do país

Pesquisas eleitorais devem ser registradas previamente no TSE