MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/01/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Diário Oficial do Estado publica edital do Concurso da UERN com 106 vagas

Prefeitura institui comissão para revisar o Plano Diretor de Mossoró

Hospitais Regionais Tarcísio Maia e Rafael Fernandes recebem ambulâncias do Governo do estado

Campanha "Janeiro Branco" será lançada na próxima terça-feira (09) em Mossoró

Trabalho de instalação do novo tomógrafo no Hospital Regional Tarcísio Maia deve ser concluído na próxima semana

Ambulantes terão tendas para trabalharem enquanto Prefeitura constrói Centro Comercial no Centro de Mossoró

Sétima edição da “Operação Sorriso” nordeste começa neste domingo, dia 07, em Mossoró

ESTADO

MDR anuncia benefícios para a agricultura irrigada de Mossoró e Região

Operação Verão 2024 começa nesta sexta-feira no litoral do RN; 1.500 policiais mobilizados com investimento de R$ 5 milhões

Prefeitura de Tibau confirma data para o Carnaval 2024 e dobra força de trabalho para garantir limpeza nas ruas da cidade

Programação oficial do Carnaval 2024 de Apodi será divulgado na próxima semana; 22 bandas já confirmadas; "estrutura será maior do que ano passado", diz prefeito Alan Silveira

POLÍCIA

Caso elucidado: Depoimento em juízo motivou assassino preso a mandar matar adolescente e mãe dela, no ano de 2018, em Mossoró