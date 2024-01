Exposição “Reconstrução, memória e democracia” relembra reconstrução após ataques de 8 de janeiro

A iniciativa mostra cenas que simbolizam a resistência do STF com a retomada das atividades da Casa após a invasão no ano passado, além dos esforços das equipes na reconstrução e restauração do patrimônio do Supremo. A mostra também expõe peças danificadas, fragmentos dos atos de violência e demais vestígios físicos do ataque.

Os atos golpistas causaram prejuízo de R$ 12 milhões ao Supremo Tribunal Federal. E para lembrar os ataques, o tribunal abre na tarde desta segunda-feira (8) a exposição “Após 8 de janeiro: Reconstrução, memória e democracia”.



A iniciativa mostra cenas que simbolizam a resistência do STF com a retomada das atividades da Casa após a invasão no ano passado, além dos esforços das equipes na reconstrução e restauração do patrimônio do Supremo.



A mostra também expõe peças danificadas, fragmentos dos atos de violência e demais vestígios físicos do ataque.



Apesar dos esforços da equipe de restauradores, alguns itens e objetos não puderam ser recuperados.



A destruição gerou prejuízo de mais de R$ 8,6 milhões, com mais de 900 itens furtados, quebrados ou completamente destruídos.



E outros R$ 3,4 milhões em despesas para a reconstrução do Plenário, com troca de carpetes, cortinas e outros objetos.



Até o momento, foram restaurados 116 itens do acervo como esculturas, telas e tapeçarias; objetos e mobílias.



Foram perdidos 106 itens históricos de valor imensurável, como esculturas e móveis que não foram restaurados nem repostos.





Agência Brasil.