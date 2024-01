Lula anuncia Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (11), durante coletiva de imprensa. Lewandowski, que se aposentou recentemente como ministro do STF, vai ocupar a vaga deixada por Flávio Dino, que assumirá uma cadeira na suprema corte. “Ganha o Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Lewandowski, ganha a Suprema Corte com Flávio Dino e ganha o Brasil”, escreveu Lula em sua conta na rede social X.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (11), durante coletiva de imprensa.

Lewandowski, que se aposentou recentemente como ministro do Supremo Tribunal Federal, vai ocupar a vaga deixada por Flávio Dino, que assumirá uma cadeira na suprema corte.

Ainda segundo Lula, a posse do novo ministro deverá acontecer em 1º de fevereiro, visto que ele ainda tem “questões pessoais” para resolver. Até lá, Flávio Dino segue à frente da pasta.

“Fico feliz porque o Lewandowski deixou a cadeira do STF, após anos de contribuição na Suprema Corte, e vai assumir o lugar do companheiro Flávio Dino, em 1° de fevereiro. Ganha o Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Lewandowski, ganha a Suprema Corte com Flávio Dino e ganha o Brasil”, escreveu Lula em sua conta na rede social X.

QUEM É RICARDO LEWANDOWSKI

Enrique Ricardo Lewandowski tem 75 anos e é natural da cidade do Rio de Janeiro. É formado em ciências políticas e sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC).

É mestre (1980), doutor (1982) e livre-docente em direito de Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1994) e ainda Master of Arts, na área de relações internacionais, pela Fletcher School of Law and Diplomacy, da Tufts University, nos Estados Unidos.

Em 2006, foi indicado ao STF por Lula para substituir o ministro Carlos Velloso, cargo que ocupou até abril de 2023. No Supremo, Lewandowski foi revisor da Ação Penal 470, popularmente conhecida como “Mensalão”.

Exerceu a Presidência da Corte entre os anos de 2014 e 2016, tendo inclusive liderado o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no Senado Federal.