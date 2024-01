MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 16/01/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORO

Centro Comercial garante conforto aos comerciantes e mobilidade no Centro de Mossoró

Prefeitura de Mossoró reforça medidas de prevenção às arboviroses no período chuvoso

Inscrições de curso Técnico em Agricultura são prorrogadas até o dia 19 de janeiro

Secretaria de Esportes, clubes e forças de segurança preparam esquema de segurança com mais de 100 homens para o clássico Potiba desta quarta-feira

ESTADO

Prefeitura e Denocs perfuram 15 poços na zona rural de Umarizal

RN terá faculdade de energias renováveis e tecnologias industriais

Itep/RN adota ‘RG de Urgência’ para acelerar a emissão do documento

POLÍCIA

Em Pau dos Ferros Mecânico bota o carro por cima do irmão, destrói moto e quase o mata

Foragido da justiça do CE, suspeito de atirar em sargento nesta segunda-feira, morre em confronto com a PM em Areia Branca

NACIONAL

Bullying agora é crime e pena pode chegar a quatro anos de prisão

Ministro Dias Toffoli autoriza abertura de inquérito contra o senador Sergio Moro

Ministério da Educação divulga resultados do Enem 2023 nesta terça-feira

O Ministério Público Estadual recomendou que a Prefeitura de Mossoró cobrasse o IPTU e também o ISS, começando pelos grandes devedores. Cumprindo esta recomendação expressa do MP, a Secretaria da Fazenda citou os condomínios de alto padrão em novembro do ano passado e este ano, provavelmente a partir de março, deve começar as cobranças dos impostos devidos pelos inquilinos.

Sobre este assunto e outros, vamos conversar nesta terça-feira com o secretário da Fazenda de Mossoró, o auditor fiscal Edilson Junior.