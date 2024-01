Com vazão reduzida do poço 6 Caern vai perfurar outro para abastecer o oeste de Mossoró

O equipamento que abastece os bairros: Aeroporto I e II, parte de Nova Betânia e Bela Vista, apresentou problemas em dezembro e até então estava em manutenção. Após o serviço realizado por uma empresa terceirizada da Bahia, com o auxílio da 3R Petroleum, o poço-6, que produzia 180 metros cúbicos de água por hora, passou a produzir apenas 60 metros cúbicos de água, o que não atende as necessidades da região. Segundo a Caern, um novo poço será perfurado ao lado do poço-6, no mesmo terreno com investimento de R$ 7,5 milhões, devendo começar a operar em três meses.

O poço-6 da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), que estava em manutenção em Mossoró, não será recuperado por completo. A informação foi confirmada nesta sexta- feira (19) pelo O Diretor-presidente da Companhia, Roberto Linhares.

“O poço que passava por manutenção não será recuperado por completo. Nós investimos 1,2 milhões nesse poço e não tivemos sucesso. De forma emergencial, a sonda que iria operar no Rincão, que é área de expansão na região leste, será deslocada para Nova Betânia. O novo poço será perfurado ao lado do poço-6, no mesmo terreno e tem investimento de R$ 7,5 milhões, devendo começar a operar em três meses.”, explicou o diretor.

A sonda de perfuração será mobilizada para o local e deve começar a perfurar em duas semanas. Após a conclusão do serviço no bairro Nova Betânia, será feita a perfuração do novo poço no Rincão.

Enquanto a companhia está providenciando ações operacionais, os bairros que são abastecidos pelo Poço-6, continuam sendo atendidos pela Adutora Jerônimo Rosado e também pelo Poço-15.