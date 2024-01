Ginásio Pedro Ciarlini abre mais de 300 vagas no Projeto Mossoró Olímpico de escolinhas

Serão disponibilizadas aulas de futsal, vôlei, handebol, basquete, karatê-do tradicional e jiu jítsu para crianças e adolescentes de ambos os gêneros. O projeto tem como principal objetivo a iniciação esportiva em caráter social, prioritariamente para estudantes de escolas públicas. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Esporte e Juventude, localizada no Ginásio Pedro Ciarlini, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para se inscrever, é necessário apresentar documentação original (CPF) e uma foto 3x4. A previsão do início das aulas é dia 26 de fevereiro.

A partir desta segunda (22), a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), ampliará as vagas e os horários das escolinhas que compõem o projeto “Mossoró Olímpico”, iniciado em fevereiro de 2023.



Serão disponibilizadas aulas de futsal, vôlei, handebol, basquete, karatê-do tradicional e jiu jítsu para crianças e adolescentes de ambos os gêneros. O projeto tem como principal objetivo a iniciação esportiva em caráter social, prioritariamente para estudantes de escolas públicas.



“Desde o ano passado demos vida às escolinhas no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, com o intuito de bem utilizar esse espaço público que é a casa do esporte mossoroense. Assim, este ano, visamos ampliar o nosso atendimento em horários distintos, escutando o apelo daqueles que querem praticar e conhecer o esporte de forma gratuita e qualificada. O projeto 'Mossoró Olímpico' potencializa talentos e nos faz enxergar a força que Mossoró pode ter com destaques desde cedo”, afirma a secretária de Esporte e Juventude, Larissa Maciel.



As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Esporte e Juventude, localizada no Ginásio Pedro Ciarlini, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para se inscrever, é necessário apresentar documentação original (CPF) e uma foto 3x4.



A previsão do início das aulas é dia 26 de fevereiro.



Confira as vagas disponíveis para cada modalidade:



Voleibol – 60 vagas;



Futsal masculino – 83 vagas;



Futsal feminino – 54 vagas;



Handebol – 34 vagas;



Funcional kids – 36 vagas;



Basquete masculino – 50 vagas;



Basquete feminino – 50 vagas;



Karatê-do – 30 vagas;



Jiu jítsu – 25 vagas.



Confira a programação, a partir de 26 de fevereiro: