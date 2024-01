Rotatória do Vuco-Vuco receberá simulação viária a partir desta quarta-feira

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), irá promover a partir desta quarta-feira, 24, um estudo técnico com simulação viária nos trechos que compreende a avenida Rio Branco com a rua Pudente de Morais. O objetivo é entender o perfil de deslocamento na rotatória, visando possíveis adaptações de melhoria no fluxo e com foco no acompanhamento à ampliação do Mercado Vuco-Vuco.



A simulação terá início a partir das 8h, devendo se estender até as 17h. A ação acontecerá por três dias, indo até a sexta-feira, 26. E, de acordo com a necessidade e viabilidade técnica, o trecho passará por acertos geográficos definitivos com o intuito de melhorar a fluidez no trânsito do local.



Diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia enfatizou a importância de entender o comportamento viário da região, no sentido de traçar as melhores estratégias de adaptações para o trecho e executar de forma eficaz.



“É importante sempre que a secretaria possa estar entendendo o perfil de deslocamento do cidadão. Então, quando nós temos uma ampliação do fluxo de uma região e essa ampliação se deve em função do melhoramento e também da ampliação do Vuco-Vuco, nós precisamos também entender essa necessidade, o tipo de veículo que vai estar transitando na região e os acertos que serão necessários. Portanto, para que a gente possa colocar aquilo que está desenhado no papel em prática, a gente faz primeiro uma simulação e posteriormente, de acordo com o estudo que foi levantado na região durante esses dias, a gente vai então fazer ou não a modificação física, que logicamente é uma modificação permanente”, frisou.